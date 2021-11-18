Таролог заподозрила разлад в браке Собчак и Богомолова — тому виной их ювелирные украшения

Союз двух знаменитых личностей с самого начала наполнен эпатажем, своенравностью и экстравагантностью. Даже их свадьба в траурных мотивах была вызовом обществу и прямолинейным высказыванием — возлюбленные не намерены следовать общепринятым канонам. Того же отношения они придерживаются и относительно ювелирных украшений, а конкретно — обручальных колец. На одном из мероприятий журналисты отметили, что пара пренебрегает главным символом супружеской жизни. Об этом подробно сообщает портал 5-tv.ru.

Этот момент решила обсудить и разобрать популярный звездный таролог Марианна Абравитова. Женщина объяснила, что смена колец Собчак и Богомолова может быть вызвана желанием их перемен в браке. «Если муж и жена решили поменять кольца только потому, что они им надоели, то это может означать, что на подсознательном уровне они хотят обновить и свои отношения. И обычно это им удается», — комментирует Абравитова.

И также отмечает, что спонтанная смена украшений могла произойти из-за потери кольца одного из супругов и, согласно обычаям, данная ситуация чаще всего ведет к разладу брака. Однако таролог сообщила, что к режиссеру и телеведущей эта примета отношения не имеет. «А к Собчак и Богомолову это не относится, так как свои кольца они не меняли», — заверяет Марианна.