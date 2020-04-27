Тарханова в стильном платье-рубашке, Савельева без одежды и другие звезды на онлайн-вечеринке White Party 2020

Непростая ситуация, в которой мы все оказались из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, как никогда требует от нас силы духа, позитивного настроя и взаимной поддержки друг друга. В связи с этим, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева приняла решение не изменять традиции и провести мероприятие, запланированное на 24 апреля в единственно доступном сейчас формате — онлайн. В White Party 2020 приняли участие звезды российского кино и телевидения, такие как Глафира Тарханова, Катерина Шпица, Анатолий Белый, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова, Михаил Зеленский, Екатерина Стриженова, Дмитрий Борисов, Алена Хмельницкая, Анна Снаткина и многие другие. Больше всех отличились Кирилл Сафонов и Саша Савельева, продемонстрировавшие свое постельное фото, на котором певица позирует без одежды.