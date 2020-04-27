Тарханова в стильном платье-рубашке, Савельева без одежды и другие звезды на онлайн-вечеринке White Party 2020
Фото: Instagram
Непростая ситуация, в которой мы все оказались из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, как никогда требует от нас силы духа, позитивного настроя и взаимной поддержки друг друга. В связи с этим, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева приняла решение не изменять традиции и провести мероприятие, запланированное на 24 апреля в единственно доступном сейчас формате — онлайн. В White Party 2020 приняли участие звезды российского кино и телевидения, такие как Глафира Тарханова, Катерина Шпица, Анатолий Белый, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова, Михаил Зеленский, Екатерина Стриженова, Дмитрий Борисов, Алена Хмельницкая, Анна Снаткина и многие другие. Больше всех отличились Кирилл Сафонов и Саша Савельева, продемонстрировавшие свое постельное фото, на котором певица позирует без одежды.
Мария Лемешева обратилась ко всем подписчикам издания: «Вечеринка пройдет виртуально, поэтому я приглашаю всех вас присоединиться к нашему большому красивому белому празднику. Давайте вместе таким образом признаемся в любви к кино».
Фото: Instagram
Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова уверена, что онлайн-формат White Party скрасит ожидание Московского международного фестиваля: «Давайте не будем отчаиваться, давайте будем держаться вместе и не переживать, что наша встреча перенесется. Мы с вами, мы вас поддерживаем, любим. Уверена, что все будет хорошо, и мы скоро увидимся».
Фото и видео: Instagram
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