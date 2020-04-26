Саша Савельева поделилась постельным фото с Кириллом Сафоновым: «Неподражаемые»

Многочисленные поклонники уверены, что пара достойна самого высшего балла: «Саша, вы всегда на 1 месте», «Вы потрясающе Красивая и талантливая пара 😍🙏🏼 10 🙏🏼», «Ого , класс ))) большая 10», «Конечно же, 10 🔥 вашу пару по-другому невозможно оценивать», «Твёрдая 10👍Такие красивые», «Все 10 из 10», «Огонь 🔥 вы очень красивая и гармоничная пара», «10 в 10 степени», «Только 10. Такие милые и красивые», «Кирилл отлично выглядит! Молодо. Очень. Как много лет назад», «Как пара вы неподражаемы!!!», «Всевышним вы созданы друг для друга❤️👌 просто супер», «Конечно же, оценка только 10», «Супер!!! Самая красивая пара!!!», «Ой, ваш чудесный тандем не поддается никаким оценкам! Вам не страшен никакой карантин!» — засыпали пару комплиментами фолловеры.