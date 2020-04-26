Саша Савельева поделилась постельным фото с Кириллом Сафоновым: «Неподражаемые»
Фото: Instagram Саши Савельевой
Пандемия коронавируса внесла коррективы в насыщенную светскую жизнь. Московский международный кинофестиваль, который должен был состояться с 22 по 29 апреля, перенесли на осень, но это не помешало организаторам провести традиционную «белую» вечеринку, правда, в онлайн-формате. Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали «гостями» мероприятия, а в своем блоге певица показала постельное фото в образах для вечеринки. «Вчера сходили на Белую Вечеринку @kino_reporter в рамках #ммкф 🤩 Оцените образ нашей пары от 1 до 10 🤣 Стиль @sasha_savelieva Фото @kirill_safonov», — подписала снимок Саша.
Многочисленные поклонники уверены, что пара достойна самого высшего балла: «Саша, вы всегда на 1 месте», «Вы потрясающе Красивая и талантливая пара 😍🙏🏼 10 🙏🏼», «Ого , класс ))) большая 10», «Конечно же, 10 🔥 вашу пару по-другому невозможно оценивать», «Твёрдая 10👍Такие красивые», «Все 10 из 10», «Огонь 🔥 вы очень красивая и гармоничная пара», «10 в 10 степени», «Только 10. Такие милые и красивые», «Кирилл отлично выглядит! Молодо. Очень. Как много лет назад», «Как пара вы неподражаемы!!!», «Всевышним вы созданы друг для друга❤️👌 просто супер», «Конечно же, оценка только 10», «Супер!!! Самая красивая пара!!!», «Ой, ваш чудесный тандем не поддается никаким оценкам! Вам не страшен никакой карантин!» — засыпали пару комплиментами фолловеры.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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