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«Танцы — это не ваше»: Анастасия Волочкова пустилась в пляс с бразильянками

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Фото из Instagram Анастасии Волочковой
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42-летняя балерина удивила всех зажигательным видео.

На днях Анастасия Волочкова и ее любимый мужчина отдохнули в ресторане, главной «фишкой» которого считаются горячие танцующие бразильянки. Услышав зажигательные ритмы, балерина не удержалась и пустилась в пляс. «Подурачились конкретно. Было весело», — поделилась балерина с подписчиками ее блога.

«Круто, молодец Анастасия!!!», «Огонь просто, а не девушка...», «Настя - зажигалка», «Мододец Настя на таких каблуках зажигает!», «Она настоящая! Живая! Мне нравится», — восхищены фанаты.

«Ну и живот..», «Ой! А я думала, что это мне показалось, что животик подрос», «Беременна?», «Забыла живот втянуть, ну вот!», «Живот в ее возрасте простительно. А вот чулки на показ», «Когда видно чулки , это круто ?!», «Это колготки, просто платье нужно нормальное одевать, не молоденькая худенькая девочка в облипочку чтобы ходить ))))», — обсуждают подписчики внешний вид балерины.

«Как же будучи балериной можно так деревянно двигаться», «Танцует настя, а стыдно мне», «Ужас. Это балерина танцует?», «Как мой кот после валерьянки», «Как может балерина на столько не чувствовать такт музыки и танцевать невпопад?», «Танцующее бревно, где там грация?!», «Почему она так странно танцует..? Балерины вроде пластичные и музыку чувствуют!», «Отличный коммент балерине: танцы - это не ваше», «Из монастыря и сразу в чулки на показ.Не осуждаю,просто не понимаю.Красивая фигура,зачем выглядеть вульгарно....Простите меня.Когда вы скромная изящная балерина-это одно,это гордость,на вас можно смотреть бесконечно,любуясь.Но,когда ...», «Танец комода, из которого торчат чулки», — разочарованы увиденным некоторые.

Кто-то отметил, что бойфренд Анастасии танцует лучше:

Волочкова любит провоцировать подписчиков своего блога. На днях она опубликовала серию снимков с «забытыми в кадре» игрушками для взрослых. Фотографии обсуждали несколько дней.

Фото: instagram

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