«Танцы — это не ваше»: Анастасия Волочкова пустилась в пляс с бразильянками

«Круто, молодец Анастасия!!!», «Огонь просто, а не девушка...», «Настя - зажигалка», «Мододец Настя на таких каблуках зажигает!», «Она настоящая! Живая! Мне нравится», — восхищены фанаты.

«Ну и живот..», «Ой! А я думала, что это мне показалось, что животик подрос», «Беременна?», «Забыла живот втянуть, ну вот!», «Живот в ее возрасте простительно. А вот чулки на показ», «Когда видно чулки , это круто ?!», «Это колготки, просто платье нужно нормальное одевать, не молоденькая худенькая девочка в облипочку чтобы ходить ))))», — обсуждают подписчики внешний вид балерины.

«Как же будучи балериной можно так деревянно двигаться», «Танцует настя, а стыдно мне», «Ужас. Это балерина танцует?», «Как мой кот после валерьянки», «Как может балерина на столько не чувствовать такт музыки и танцевать невпопад?», «Танцующее бревно, где там грация?!», «Почему она так странно танцует..? Балерины вроде пластичные и музыку чувствуют!», «Отличный коммент балерине: танцы - это не ваше», «Из монастыря и сразу в чулки на показ.Не осуждаю,просто не понимаю.Красивая фигура,зачем выглядеть вульгарно....Простите меня.Когда вы скромная изящная балерина-это одно,это гордость,на вас можно смотреть бесконечно,любуясь.Но,когда ...», «Танец комода, из которого торчат чулки», — разочарованы увиденным некоторые.

Кто-то отметил, что бойфренд Анастасии танцует лучше: