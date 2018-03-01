Волочкова намекнула на тайную свадьбу с сисадмином из Анапы
Сегодня Анастасия Волочкова удивила и заинтриговала фанатов.
«Мы с Аней снимаем программу о свадьбе.. Моя была самой яркой и лучшей! Сразу для трех каналов», — написала балерина в своем блоге.
Подписчики в замешательстве. С одной стороны, все помнят «самую лучшую свадьбу» Анастасии Волочковой, но о ней балерина рассказывала не раз. С другой стороны, артистка состоит сейчас в отношениях с Михаилом Логиновым, которого ее фанаты ласково называют «системным администратором из Анапы».
Поклонники уверены: судя по снимкам, которые публикует Волочкова, у новой пары все хорошо. «Балуетесь, Анастасия ??? Может где и плетка лежит ??» — комментируют они.
«Как же это волшебно, когда тепло и огонь не только в камине, но и в сердце», — признается артистка.
Какую свадьбу имела в виду звезда, неясно. Что ж, ждем ближайших эфиров и признаний.
Фото: Instagram