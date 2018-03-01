Волочкова намекнула на тайную свадьбу с сисадмином из Анапы

Подписчики в замешательстве. С одной стороны, все помнят «самую лучшую свадьбу» Анастасии Волочковой, но о ней балерина рассказывала не раз. С другой стороны, артистка состоит сейчас в отношениях с Михаилом Логиновым, которого ее фанаты ласково называют «системным администратором из Анапы».

Поклонники уверены: судя по снимкам, которые публикует Волочкова, у новой пары все хорошо. «Балуетесь, Анастасия ??? Может где и плетка лежит ??» — комментируют они.