«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки поделился нежным фото с семьей: «Вся моя жизнь»

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки поделился нежным фото со своим семейством. Недавно он и его жена модель Шэрон Фонсека стали родителями, на свет появилась их дочка Блу Иерусалима.

«Вся моя жизнь на одном фото», — подписал Вакки. На снимке изображено счастливое семейство с нарядной дочкой. Пост собрал более миллиона лайков от подписчиков, а в комментариях Джанлуку и его семью засыпали комплиментами и пожелали ему и девочке счастья, здоровья и всевозможных жизненных успехов.

Малышка родилась с пороком, волчьей пастью (разрыв, расщелина в средней части неба, врожденный порок, — прим. ред.).

Это мотивировало Вакки и его жену на то, чтобы помочь фондам, которые занимаются с семьями с детьми с похожими проблемами. Миллионер отметил, что в распоряжении его дочери лучшие врачи, которые помогут ей, однако похвастаться этим могут не все, и часто у семей просто нет денег на то, чтобы решить эту проблему.

Рождение девочки стало большим счастьем для обоих родителей — пополнения в семье очень ждали. Вакки признавался, что Шэрон Фонсека — единственная в мире женщина, с которой ему захотелось построить семью, и он очень счастлив, что она подарила ему наследницу.