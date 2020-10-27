«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом

«Мы с Шэрон рады сообщить прекрасную новость, сегодня утром родилась наша дочь, Блю Иерусалима Вакки. Слава Господу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни», — написал в своем блоге счастливый отец. Его подписчики присоединились к поздравлениям, и пожелали малышке и ее родителям здоровья.

Радостной новостью о рождении дочери Вакки поделился в своем Instagram, выложив фото малышки и ее мамы.

«Танцующий миллионер» – личность, известная и россиянам. В 2016 году итальянец даже появился в эфире передачи «Пусть говорят», где сам выбрал отечественных звезд, с которыми хотел бы станцевать. Больше всего ему понравились Алсу и Анна Калашникова, а также Ольга Бузова.