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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом

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Джанлука Вакки и его возлюбленная

Фото: www.instagram.com/gianlucavacchi/

Его возлюбленная, модель Шэрон Фонсекки родила ему дочь.

Итальянский блогер Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер» благодаря видео с зажигательными танцами, впервые стал отцом.

Его нынешняя возлюбленная, модель Шэрон Фонсекки, родила ему дочку, которую назвали Блю Иерусалима.

Накануне блогер опубликовал видео, на котором он и его возлюбленная танцуют в родительной палате.

Во время самого процесса Джанлука был за пределами палаты и очень переживал за Шэрон.

«Мы с Шэрон рады сообщить прекрасную новость, сегодня утром родилась наша дочь, Блю Иерусалима Вакки. Слава Господу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни», — написал в своем блоге счастливый отец. Его подписчики присоединились к поздравлениям, и пожелали малышке и ее родителям здоровья.

Радостной новостью о рождении дочери Вакки поделился в своем Instagram, выложив фото малышки и ее мамы.

«Танцующий миллионер» – личность, известная и россиянам. В 2016 году итальянец даже появился в эфире передачи «Пусть говорят», где сам выбрал отечественных звезд, с которыми хотел бы станцевать. Больше всего ему понравились Алсу и Анна Калашникова, а также Ольга Бузова.

Фото и видео: Instagram Джанлуки Вакки

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