«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом
Фото: www.instagram.com/gianlucavacchi/
Итальянский блогер Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер» благодаря видео с зажигательными танцами, впервые стал отцом.
Его нынешняя возлюбленная, модель Шэрон Фонсекки, родила ему дочку, которую назвали Блю Иерусалима.
Накануне блогер опубликовал видео, на котором он и его возлюбленная танцуют в родительной палате.
Во время самого процесса Джанлука был за пределами палаты и очень переживал за Шэрон.
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She is with us... Sharon and I are happy to announce that this morning our daughter, Blu Jerusalema Vacchi, was born. Thanks God she is healthy and we are simply already loving her more than our lives. Gianluca & Sharon Ya esta con nosotros... Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios esta sana. Y ya la amamos mas que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon @sharfonseca #gvlifestyle
«Мы с Шэрон рады сообщить прекрасную новость, сегодня утром родилась наша дочь, Блю Иерусалима Вакки. Слава Господу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни», — написал в своем блоге счастливый отец. Его подписчики присоединились к поздравлениям, и пожелали малышке и ее родителям здоровья.
Радостной новостью о рождении дочери Вакки поделился в своем Instagram, выложив фото малышки и ее мамы.
«Танцующий миллионер» – личность, известная и россиянам. В 2016 году итальянец даже появился в эфире передачи «Пусть говорят», где сам выбрал отечественных звезд, с которыми хотел бы станцевать. Больше всего ему понравились Алсу и Анна Калашникова, а также Ольга Бузова.
Фото и видео: Instagram Джанлуки Вакки
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