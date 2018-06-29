«Танцоры от бога»: сексуальный рейв Максима Галкина и задорный мамбо Аллы Пугачевой взорвали Сеть

Вчера большое семейство Аллы Пугачевой посетило вечеринку, организованную их друзьями. Звезды тщательно подбирали наряды, одна Алла Борисовна скромно призналась, что надела то, что налезло.

Сегодня Максим Галкин опубликовал видеоролики с вечеринки, которые поразили поклонников звездной пары. Помимо романтичного танго пары, Алла Борисовна станцевала зажигательный мамбо, а Максим Александрович в конце вечера забрался на стол и исполнил рейв на грани стриптиза.

«На чудесном дне рождения у друзей», — пояснил шоумен запечатленную на видео идиллию.