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«Танцоры от бога»: сексуальный рейв Максима Галкина и задорный мамбо Аллы Пугачевой взорвали Сеть

Алла Пугачева и Максим Галкин устроили отвязные танцы на празднике друзей.

Вчера большое семейство Аллы Пугачевой посетило вечеринку, организованную их друзьями. Звезды тщательно подбирали наряды, одна Алла Борисовна скромно призналась, что надела то, что налезло.

Сегодня Максим Галкин опубликовал видеоролики с вечеринки, которые поразили поклонников звездной пары. Помимо романтичного танго пары, Алла Борисовна станцевала зажигательный мамбо, а Максим Александрович в конце вечера забрался на стол и исполнил рейв на грани стриптиза.

«На чудесном дне рождения у друзей», — пояснил шоумен запечатленную на видео идиллию.

«А ведь все начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла мои танцы. Я с утра уже бы так не смог #танцоротбога #танцыподлуной #барышниковзанервничал», — признался Максим.

«Танцующий миллионер нервно курит в сторонке», «Обожаю смотреть ваше видео в нем столько позитива», «Глаза блестят у всех-это счастье», «Просто счастливые люди!!!! Приятно смотреть, одно наслаждение и радость!!!!», — обсуждают фолловеры.

Фото: instagram

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