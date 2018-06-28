«Беленькие-воздушные мы и два мужика моднючих»: как Пугачева, Галкин и Орбакайте показали нарядных детей

Перед тем, как поехать в гости отмечать день рождения друга, Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (все с младшими детьми) решили немного попозировать Михаилу Земцову и рассказать, в чем каждый из них отправился на вечеринку.

Первой выступила малышка Лиза Галкина, показав милое белое платьице. Затем Клава продемонстрировала свой золотистый наряд, а также аксессуары — колечко и сережки. Ее мама Кристина предпочла нежно-голубое платье с пайетками. А Пугачева рассказала: «Что было, то и надела. Что налезло, то и пошло. Да-да, я как моя дочурочка младшая — беленькая и воздушная».