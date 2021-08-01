Танцор Нади Дорофеевой впал в кому после избиения в клубе

Дорофева призвала поклонников обратить внимание на человека на записи, надеясь, что кто-то сможет его опознать.

Ранее мы рассказывали о том, что 7-летний сын Стаса Пьехи попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его ударила соседка по коттеджному поселку, в котором он отдыхал с матерью.