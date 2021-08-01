Танцор Нади Дорофеевой впал в кому после избиения в клубе
Бывшая участница дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева рассказала о нападении на ее танцора. 31-летняя певица рассказала на личной странице в соцсетях, что участника ее подтанцовки избили на выходе из клуба «Лифт» в Киеве. По словам Дорофеевой, ее знакомый никак не провоцировал нападавших, а удары ему нанесли внезапно.
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Фото: Instagram
Последствия для молодого человека оказались очень тяжелыми.
Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому…Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!
— эмоционально отреагировала Дорофеева. Она разместила в соцсетях не только снимки находящегося без сознания танцора. но и ролик с предполагаемым виновником произошедшего.
Дорофева призвала поклонников обратить внимание на человека на записи, надеясь, что кто-то сможет его опознать.
Ранее мы рассказывали о том, что 7-летний сын Стаса Пьехи попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его ударила соседка по коттеджному поселку, в котором он отдыхал с матерью.
Фото и видео: Instagram
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