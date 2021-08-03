Так же, как все: новая привычка Елизаветы II, которая есть у каждого из нас

В период нестабильной эпидемиологической ситуации королева продолжает соблюдать ковидные ограничения и поэтому не намерена покидать стены шотландского замка, но вместо этого члены королевской семьи будут навещать ее. Бывший шеф-повар делился, что существует целая процедура подбора еды для Виндзоров — из разработанного поварами меню Елизавета выбирает блюда согласно случаю или гостю, который ее навещает.

Интересно, что обычно королева приезжала в замок Балморал в августе, но в этом году она была здесь и в мае, когда оплакивала кончину любимого супруга, с которым прожила в браке более 70 лет. Все эти годы он был рядом с ней на публике в самые важные для страны моменты. А во время его последних недель жизни они дали друг другу обещание, которое королева сдержала.