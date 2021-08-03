Так же, как все: новая привычка Елизаветы II, которая есть у каждого из нас
О любви членов британской короны к правилам и протоколам слагают легенды. Но, несмотря на любовь Елизаветы к званым ужинам и размеренным официальным приемам, после смерти супруга позволила себе расслабиться — теперь она все чаще ужинает... перед телевизором. Привычка прижилась во время пандемии и 95-летняя королева не намерена от нее отказываться.
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Фото: i-Images / Pool/Global Look Press
Королевский биограф леди Колин Кэмпбелл поделилась: «Она ест свой обед с подноса, глядя в телевизор. Ей это нравится. Это по-домашнему, уютно и удобно», — передает ее слова британский HELLO!.
В период нестабильной эпидемиологической ситуации королева продолжает соблюдать ковидные ограничения и поэтому не намерена покидать стены шотландского замка, но вместо этого члены королевской семьи будут навещать ее. Бывший шеф-повар делился, что существует целая процедура подбора еды для Виндзоров — из разработанного поварами меню Елизавета выбирает блюда согласно случаю или гостю, который ее навещает.
Интересно, что обычно королева приезжала в замок Балморал в августе, но в этом году она была здесь и в мае, когда оплакивала кончину любимого супруга, с которым прожила в браке более 70 лет. Все эти годы он был рядом с ней на публике в самые важные для страны моменты. А во время его последних недель жизни они дали друг другу обещание, которое королева сдержала.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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