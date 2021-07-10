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Последнее обещание Елизаветы II, которое она дала умирающему принцу Филиппу

За несколько месяцев до кончины принца Филиппа, супруги много разговаривали и дали друг другу важное обещание.
Последнее обещание Елизаветы II, которое она дала умирающему принцу Филиппу

Последний год кардинально изменил жизни многих, но ковидные ограничения и длительная изоляция, позволили королеве Елизавете и принцу Филиппу провести последние 13 месяцев его жизни наедине и насладиться компанией друг друга. Самочувствие 99-летнего принца уже было очевидно плохим, он много болел и поэтому, супруги часто обсуждали жизнь королевы после его возможного ухода.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Филипп и королева Елизавета во время королевского приема

Фото: picture alliance

Королевский биограф и журналист Daily Mail, поделился подробностями: «Они часто обсуждали, как каждый справится без другого, и все сводилось к следующему: тот, кто останется жив, не должен слишком долго скорбеть, вместо этого ему стоит продолжать наслаждаться жизнью».

Принца Филиппа на стало в апреле. Обещание, данное мужу, королева честно сдержала: к своим королевским обязанностям она вернулась всего через 4 дня после его смерти, несмотря на общенациональный двухнедельный траур. А на похоронах Филиппа, которые прошли 17 апреля в Виндзоре, Ее Величество держалась невероятно стойко. Ее мужественное поведение отметили даже члены семьи: «Это было тяжело, но похороны прошли лучше, чем я предполагал», в интервью для BBC рассказал о состоянии королевы Майк Тиндолл, супруг внучки королевы, Зары.

Во многом, к работе без мужа после стольких лет совместных поездок и официальных приемов, помог выход Филиппа на пенсию в 2017 году и, по словам, Ричарда Кея, «позволил ей привыкнуть к работе в одиночестве». Супруги прожили в браке 73 года.

Фото и видео: Rambler, Picture Alliance

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