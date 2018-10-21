«Такой вкус у начальников»: Екатерина Андреева объяснила свое исчезновение с Первого канала

Поклонники Екатерины Андреевой удивлены ее исчезновением из эфира Первого канала: легендарная ведущая новостей больше не ведет привычные передачи. После того как в Сети поползли слухи о ее увольнении, а подписчики блога стали допытываться, звезда ответила на очередной комментарий, успокоив фанатов.

«Такой вкус у начальников. Я еще не ушла, пока работаю на "Орбитах" и огромная наша страна все же видит меня, многие люди написали в Директ, что даже купили тарелки спутниковые и настроили их на "Орбиту", а смотрят в 21 час. И еще в субботу буду на 1ом. Пока так», — написала Екатерина Андреева.

Ранее, в феврале, когда в эфир программы «Время» вместо любимицы публики после многолетнего перерыва вышел Кирилл Клейменов, канал комментировал это так: «Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту". Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками "Времени" во всех зонах вещания Первого канала».