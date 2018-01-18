23-летняя жена Дмитрия Тарасова объяснила, почему резко поправилась.

Несколько лет назад модель Анастасия Костенко участвовала в конкурсах красоты и творческих съемках. Но после девушка выбрала путь любимой жены и счастливой мамы: она все меньше позирует перед камерой и все больше времени посвящает мужу, быту, готовится родить ребенка. Сегодня Настя рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за строгой диеты, которую пыталась соблюдать несколько лет.

«С 2012 по 2015 я отказалась от мяса. Все ждала всеми обещанную "легкость", яркие сны и здоровый вид. Легкость появилась, но только в переносном значении — я стала весить 42. Хорошо помню слова врача: "недостаток креатина, карнозина, докозагексаеновой кислоты". На тот момент у меня были серьезные нагрузки в колледже, организм едва ли справлялся: тахикардия, головокружение, отсутсвие сна, потеря аппетита и веса, а потом — жесткий набор», — поделилась опытом бывшая модель.