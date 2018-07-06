Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами

Подписчики Максима остались в восторге от грации маленькой модницы, судя по комментариям, затмившей своих родственников. Они обсуждают внешние данные и актерский талант маленькой модели, пророча ей большое будущее.

А кто из этих деток больше нравится вам?

Фото: instagram