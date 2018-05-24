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«Топтыжка!»: Максим Галкин показал очень трогательное видео танцев четырехлетней дочки Лизы

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Лиза и Гарри Галкины
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Максим Галкин регулярно снимает забавные видеоролики с детьми и делится ими с интернет-пользователями.

Вот и сегодня шоумен решил выложить в свой микроблог небольшой ролик, в котором его маленькая дочь Лиза, одетая в боди для занятий танцами и мини-юбочку, исполняет забавные импровизированные па под композицию Бейонсе Halo.

«Танцевальная импровизация от Лизы!» — так лаконично подписал пост молодой папа.

Фолловеры восхитились юной балериной и написали множество теплых комментариев: «Какая милая топтыжка!», «Пирожочек сладкий», «Ой блин ну дачего ж дети уникальные! Лизонька как я тебя обожаю детка моя! Кукленок! Максим на передачу Лизу «Лучше всех»!!», «Слух у Красатульки идеальный!!! Умничка! Очень женственная!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram

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