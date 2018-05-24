«Топтыжка!»: Максим Галкин показал очень трогательное видео танцев четырехлетней дочки Лизы

Фолловеры восхитились юной балериной и написали множество теплых комментариев: «Какая милая топтыжка!», «Пирожочек сладкий», «Ой блин ну дачего ж дети уникальные! Лизонька как я тебя обожаю детка моя! Кукленок! Максим на передачу Лизу «Лучше всех»!!», «Слух у Красатульки идеальный!!! Умничка! Очень женственная!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).