«Топтыжка!»: Максим Галкин показал очень трогательное видео танцев четырехлетней дочки Лизы

Вот и сегодня шоумен решил выложить в свой микроблог небольшой ролик, в котором его маленькая дочь Лиза, одетая в боди для занятий танцами и мини-юбочку, исполняет забавные импровизированные па под композицию Бейонсе Halo.
«Танцевальная импровизация от Лизы!» — так лаконично подписал пост молодой папа.
Фолловеры восхитились юной балериной и написали множество теплых комментариев: «Какая милая топтыжка!», «Пирожочек сладкий», «Ой блин ну дачего ж дети уникальные! Лизонька как я тебя обожаю детка моя! Кукленок! Максим на передачу Лизу «Лучше всех»!!», «Слух у Красатульки идеальный!!! Умничка! Очень женственная!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram