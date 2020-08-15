«Так сухо своего котика поздравляете»: именинник Тимати не дождался слов любви от Решетовой
Фото: Global Look Press
Тимати сегодня отмечает 37-й день рождения, но искренне и с чувством его поздравляют только дети и родители. Ни нынешняя подруга рэпера Анастасия Решетова, не бывшая возлюбленная Алена Шишкова не стали публично говорить теплые и эмоциональные слова. Решетова, которая ранее улетела на море отдельно от Тимати с их сыном Ратмиром и объявила о паузе на отдых друг от друга, высказалась по поводу праздника крайне сдержанно.
Как видно из поста, любимым именинника назвал только сын Ратмир. И это заметили пользователи.
Так сухо вы поздравляете, Анастасия, своего котика,
— этот комментарий собрал больше сотни ответов и порядка шестисот лайков. Пользователи принялись обсуждать, вернуться ли к совместной жизни Тимати и Анастасия Решетова после этого раздельного отдыха.
Тем временем молчание хранит и прежняя девушка Тимати Алена Шишкова. Зато ее 6-летняя дочь при поддержке бабушки Симоны Юнусовой разучила и крайне театрально презентовала известное стихотворение о папах.
Также артиста поздравили многочисленные коллеги и соратники, отдельно отметились в комментариях Филипп Киркоров и Яна Рудковская. А вот бывший партнер по компании Black Star Пашу пока, как и Шишкова, воздержался от публичных поздравлений.
_Фото: Instagram/@simona280, @volkonskaya.reshetova, @missalena.92; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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