«Так сухо своего котика поздравляете»: именинник Тимати не дождался слов любви от Решетовой

— этот комментарий собрал больше сотни ответов и порядка шестисот лайков. Пользователи принялись обсуждать, вернуться ли к совместной жизни Тимати и Анастасия Решетова после этого раздельного отдыха.

Тем временем молчание хранит и прежняя девушка Тимати Алена Шишкова. Зато ее 6-летняя дочь при поддержке бабушки Симоны Юнусовой разучила и крайне театрально презентовала известное стихотворение о папах.