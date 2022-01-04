«Так постарела с этим образом!» Поклонники Ольги Бузовой не узнали певицу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @buzova86
Звезда явно выбрала для публикации не самый удачный ролик. Ольга, которая выбрала для выступления в Серпухове синий спортивный костюм и шубу, выглядит уставшей и отекшей. Кажется, будто певица набрала практически десяток килограмм и лет.
Не могли не заметить это и подписчики звезды. В комментариях под видео многие из низ отмечают, что совсем не узнали телезвезду.
«Лет на 48 выглядит», «Пряник такой! Будто бы и не Бузова», «Опухшее лицо в кадр не лезет», «Ольга, забыла фильтры на лицо наложить», «А что такая опухшая», «То ли прическа полнит, то ли поправилась, то ли без фильтров своих, но что-то как-то не очень вид», — указывают на несовершенства внешности фолловеры Ольги.
Ольгу Бузову часто упрекают в излишней любви к фотошопу и фильтрам. Теледива редко показывается без макияжа или масок в инстаграм. Поклонники также отмечают, что шутки Ольги про коньяк, возможно, перестали быть просто шутками. Из-за алкоголя Ольга часто попадает в неловкие ситуации в сети.
Напомним, ранее в эфире одного из YouTube шоу коллега Ольги по сцене певец Сергей Лазарев очень резко высказался в адрес звезды. Назвав Ольгу не певицей, а персонажем. Вместе с ведущим шоу Максимом Галкиным они осудили Ольгу за то, что она называет себя певицей, а также за появление на сцене театра.
Фото: Instagram