«Так постарела с этим образом!» Поклонники Ольги Бузовой не узнали певицу

Не могли не заметить это и подписчики звезды. В комментариях под видео многие из низ отмечают, что совсем не узнали телезвезду.

«Лет на 48 выглядит», «Пряник такой! Будто бы и не Бузова», «Опухшее лицо в кадр не лезет», «Ольга, забыла фильтры на лицо наложить», «А что такая опухшая», «То ли прическа полнит, то ли поправилась, то ли без фильтров своих, но что-то как-то не очень вид», — указывают на несовершенства внешности фолловеры Ольги.