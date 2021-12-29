Лазарев разнес в пух и прах творчество Бузовой: «Она не певица, а персонаж»

За спиной Сергея Лазарева многолетняя музыкальная карьера, которая позволила ему стать одним из самых востребованных певцов современности, именно поэтому, в силу своего творческого успеха, он может оценивать коллег с профессиональной точки зрения.

Так, экс-участник группы Smash!! решил высказать свое мнение об Ольге Бузовой, которая вот уже несколько лет тоже гордо называет себя певицей. «Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это «ту мач»… Считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж… Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать…» — поделился мыслями Лазарев во время YouTube-шоу «Музыкалити»

С ним согласился и ведущий Максим Галкин. Ко всему вышеперечисленному он добавил еще и сомнительное участие Ольги в театральной постановке. «Она назначила себя певицей. Вообще она шоувумен, да и не шоувумен… Оля была на сцене театра. А я ей говорил: "Куда ты прешь?!"» — добавил супруг Аллы Пугачевой.

Напомним, что Бузова приняла участие в спектакле «Чудесный грузин», в котором сыграла главную роль. Однако ее театральная деятельность обернулась громким скандалом после смены руководства в МХАТ им. Горького.