«Так должно было быть»: Дарья Мороз показала пикантное фото на фоне сообщений о скорой свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак

Сегодня в Сети появились сообщения о скорой свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак. Пара подала заявление в ЗАГС и назначила дату бракосочетания. Несколько часов спустя в блоге бывшей супруги режиссера появился пост, который насторожил ее подписчиков. «Так должно было быть», — написала актриса в теге.
«Простите, но зачем ...это? И для кого?», «Собчак назло?», «Богомолов дурак...... Дарья жгите!», — обсуждают подписчики.
О романе 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова СМИ заговорили в январе 2019 года после того, как Максим Виторган разбил лицо режиссеру.
В феврале, отвечая на вопросы журналистов, Дарья Мороз сообщила «Антиглянцу»: «Мы с Костей никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе».
Свою личную жизнь актриса по-прежнему предпочитает не афишировать.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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