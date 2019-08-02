«Так должно было быть»: Дарья Мороз показала пикантное фото на фоне сообщений о скорой свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак

«Простите, но зачем ...это? И для кого?», «Собчак назло?», «Богомолов дурак...... Дарья жгите!», — обсуждают подписчики.

О романе 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова СМИ заговорили в январе 2019 года после того, как Максим Виторган разбил лицо режиссеру.

В феврале, отвечая на вопросы журналистов, Дарья Мороз сообщила «Антиглянцу»: «Мы с Костей никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе».

Свою личную жизнь актриса по-прежнему предпочитает не афишировать.