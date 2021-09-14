Так дело не пойдет: певица Zivert вернула Укупнику $12 тысяч за отмененный концерт

После выплаты полной суммы в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что Юлия не только не выступила на мероприятии, но и не вернула деньги. Звезда действительно приехала в аэропорт для того, чтобы вылететь в Турцию, но оказалось, что подготовка частного рейса займет еще два часа. Артистка не стала ждать самолет и отказалась от полета. Скорее всего, тысячи долларов так и остались бы на счету артистки, если бы не решение Укупника дать этому бой.

Музыкант и предприниматель обратился к звездному адвокату. С его помощью в досудебном порядке с Зиверт удалось договориться, деньги она вернула, сообщает Mash.