Так дело не пойдет: певица Zivert вернула Укупнику $12 тысяч за отмененный концерт
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @_zivert
В жаркий период летних корпоративов для выступления в турецком Бодруме была приглашена молодая исполнительница, почти каждый трек которой попадает в российские чарты. Разумеется, артистка не смогла отказаться от такого выгодного предложения и выплаты гонорара в 12 тысяч долларов. Тем более что продюсировал этот праздник Аркадий Укупник.
После выплаты полной суммы в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что Юлия не только не выступила на мероприятии, но и не вернула деньги. Звезда действительно приехала в аэропорт для того, чтобы вылететь в Турцию, но оказалось, что подготовка частного рейса займет еще два часа. Артистка не стала ждать самолет и отказалась от полета. Скорее всего, тысячи долларов так и остались бы на счету артистки, если бы не решение Укупника дать этому бой.
Музыкант и предприниматель обратился к звездному адвокату. С его помощью в досудебном порядке с Зиверт удалось договориться, деньги она вернула, сообщает Mash.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram