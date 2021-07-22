Певица Zivert получила 12 тысяч долларов за корпоратив, на котором в итоге не выступила
Певица Zivert не долетела до Турции, где у нее должно было состояться выступление на корпоративе. При этом гонорар артистка уже получила — 12 тысяч долларов, это больше миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
Организаторы концерта в Бодруме согласовали с артисткой райдер, куда вошли чипсы и шампанское «Вдова Клико», и деньги заплатили вперед.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/_zivert
Артистка уже приехала с командой в аэропорт, но оказалось, что подготовка частного рейса займет еще два часа.
Zivert не стала утруждать себя ожиданиями и уехала из «Внуково» без предупреждения. Деньги она присвоила и перестала выходить на связь с организаторами концерта, пишет Mash. Пострадавшая сторона обратилась к звездному адвокату Александру Добровинскому. Пока пытаются урегулировать вопрос в досудебном порядке. Но, если не получится, организаторы пойдут в суд.
Фото и видео: Instagram
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