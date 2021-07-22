Певица Zivert получила 12 тысяч долларов за корпоратив, на котором в итоге не выступила

Певица Zivert не долетела до Турции, где у нее должно было состояться выступление на корпоративе. При этом гонорар артистка уже получила — 12 тысяч долларов, это больше миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Организаторы концерта в Бодруме согласовали с артисткой райдер, куда вошли чипсы и шампанское «Вдова Клико», и деньги заплатили вперед.