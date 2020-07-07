Экс-солиcт MBand Анатолий Цой скрывает красавицу-жену и детей ради имиджа холостого сердцееда

Об Анатолии Цое узнали, когда он пришел на кастинг шоу «Хочу к Меладзе». Молодой вокалист из Казахстана настолько впечатлил именитого продюсера, что он назвал его ориентиром для всех участников проекта.

После этого Цой попал в группу Константина Меладзе Mband. Анатолий стал кумиром девушек, ему приписывали громкие романы с известными женщинами (в том числе с Анной Седоковой). А он не комментировал и не отрицал этого.

И теперь, когда Анатолий Цой отправился в сольное плавание после роспуска группы, стало известно, что он давно женат и у него есть дети. Издание Super опубликовало фотографии Цоя с женой Ольгой, которые раньше скрывались от публики.

Поддержание имиджа холостяка выгодно многим молодым артистам для привлечения большей аудитории. Цой пошел тем же путем: его карьера шла в гору, а наличие семьи и малышей могло подорвать его имидж восходящей звезды.

Супруга Анатолия Ольга непубличный человек, она ведет закрытый Instagram, куда есть доступ только близким. Детей они также не «светят». Известно, что впервые родителями они стали в 2012 году.

Кстати, друзья и коллеги Анатолия Цоя (солисты группы, Анна Седокова, Константин Меладзе и другие) помогали ему хранить тайну, при этом бывая на многих семейных праздниках семьи Цой.