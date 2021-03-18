Сюзанна Варнина не разрешает экс-супругу Мальбэку видеться с дочерью

Супруги вместе начинали свой творческий путь. Их песни занимали первые места в топ-чартах и постоянно были на слуху. Казалось бы, у этого союза все прекрасно. Но не тут-то было. В 2020 году артисты объявили, что их больше ничего не связывает. Пара распалась, как и группа. Однажды Сюзанна прямо на концерте объявила о том, что муж обижает ее и даже поднимает на нее руку.

Позднее они все же сошлись ради общей дочери Евангелины-Софии, потом снова расстались, но старались поддерживать дружеские отношения, но это продлилось недолго. Как оказалось, сейчас между артистами развернулась настоящая война. Роман Мальбэк рассказал своим подписчикам о том, что экс-супруга запрещает ему видеться с дочерью.