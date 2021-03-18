Сюзанна Варнина не разрешает экс-супругу Мальбэку видеться с дочерью
Фото: @siuzannavarnina / Instagram
Супруги вместе начинали свой творческий путь. Их песни занимали первые места в топ-чартах и постоянно были на слуху. Казалось бы, у этого союза все прекрасно. Но не тут-то было. В 2020 году артисты объявили, что их больше ничего не связывает. Пара распалась, как и группа. Однажды Сюзанна прямо на концерте объявила о том, что муж обижает ее и даже поднимает на нее руку.
Позднее они все же сошлись ради общей дочери Евангелины-Софии, потом снова расстались, но старались поддерживать дружеские отношения, но это продлилось недолго. Как оказалось, сейчас между артистами развернулась настоящая война. Роман Мальбэк рассказал своим подписчикам о том, что экс-супруга запрещает ему видеться с дочерью.
«Не могу больше держать это в себе. Эта женщина и какой-то обреченный черт играют против моей дочери. Я хочу, чтобы они осознали свое гнилое поведение и заплатили за каждый свой шаг», — поведал в сториз в Instagram музыкант. Потом он обратился к фанатам с просьбой. «Донесите до этого существа, что в мире, где все можно преподнести как абъюз, есть правда и истина. И тот черт, который во все это влез, поплатится», — подытожил Рома.
К слову, ранее мы писали, что «аптечный Ревизорро» Екатерина Диденко «вышла замуж» через год после смерти супруга. Подробнее читайте в нашем материале.
Фото и видео: @siuzannavarnina / Instagram
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