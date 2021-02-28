Сын Татьяны Васильевой поздравил ее с 74-летием: «Я ничтожный, ты — великая!»
Фото: Instagram
42-летний Филипп Васильев с нежностью поздравил звездную маму с днем рождения. Теплые слова поздравления сын актрисы дополнил снимком, на котором Татьяна задумчиво смотрит в сторону. Филипп написал: «С днем рождения, мама! Здоровья тебе и любви! Ты великая! Ты неповторимая и недостижимая! Великое счастье находиться с тобой на одной сцене, а после есть твои восхитительные котлеты и осознавать, что я, ничтожный, имею абсолютное право называть себя твоим сыном...Люблю тебя».
Филипп Васильев пошел по стопам звездных родителей и тоже стал актером. Сын доставил Татьяне немало хлопот. После его развода с актрисой Анастасией Бегуновой Татьяна долгое время не могла видеться с внуками. Мама мальчиков лишилась доли в квартире на Патриарших прудах после развода и запретила общаться детям с бабушкой.
Напомним, что недавно мы писали, как актриса Татьяна Васильева ведет здоровый образ жизни, а в ее гастрольном райдере прописано обязательное наличие спортивного зала в пешей доступности от гостиницы либо гантели в номере. Звезда театра и кино не стесняется выкладывать фото в бикини, которые неизменно вызывают восторг у поклонников. Однако на днях стало известно, что Татьяна Григорьевна решила избавиться от лишних килограммов с помощью аппарата, принцип действия которого схож с липосакцией. Знаменитость выбрала щадящий способ похудения, побоявшись вновь лечь под нож хирурга. Пользователи Сети пока не могут оценить преображение любимой артистки, поскольку она еще не похвасталась в блоге результатом проведенной процедуры.
Фото и видео: Global Look Press
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