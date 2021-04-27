Сын Светланы Светличной раскрыл подробности о состоянии здоровья актрисы

Светличную уже госпитализировали с подобными симптомами в ноябре 2020 года. Она пожаловалась на головную боль, а друзья вызвали медиков. Последнее время выдалось непростым для заслуженной артистки.

В 2020 году она продолжала выяснять отношения с семьей старшего сына Алексея, с которым не общалась долгое время. Алексей Ивашов рассказывал, что прямого конфликта со знаменитой матерью не было, но и теплоты в отношениях тоже не осталось. «Она сосредоточена на себе, следит за своей внешностью, выходит в свет», — поделился он. В то же время Светлана Светличная признавалась, что разрушенная связь с сыном — нелегкое испытание для нее. Кроме того, она обвинила наследника и внучку Марию в попытках отравления ртутью.

Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (ныне — Гюмри) Армянской ССР в русской семье, училась во ВГИКе. Снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых» и во многих других. Одна из самых ярких ее первых ролей — роль соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.