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Светлану Светличную госпитализировали с инсультом

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Светлана Светличная

Фото: Global Look press

Известная советская актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом. Об этом рассказали источники в медицинском учреждении.

Светличную уже госпитализировали с подобными симптомами в ноябре 2020 года. Она пожаловалась на головную боль, а друзья вызвали медиков. 80-летняя звезда сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. «Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт», — добавили в больнице, пишет KP.Ru.

Последнее время выдалось непростым для заслуженной артистки. В 2020 году она продолжала выяснять отношения с семьей старшего сына Алексея, с которым не общалась долгое время. Алексей Ивашов рассказывал, что прямого конфликта со знаменитой матерью не было, но и теплоты в отношениях тоже не осталось. «Она сосредоточена на себе, следит за своей внешностью, выходит в свет», — поделился он. В то же время Светлана Светличная признавалась, что разрушенная связь с сыном — нелегкое испытание для нее. Кроме того, она обвинила наследника и внучку Марию в попытках отравления ртутью.

Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Она родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (ныне — Гюмри) Армянской ССР в русской семье, училась во ВГИКе. Снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых» и во многих других.

Одна из самых ярких ее первых ролей — роль соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Фото: Global Look press

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