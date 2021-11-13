Сын Пугачевой и Галкина удивил родителей собранным им прыгучим роботом

Гарри Галкин порадовал знаменитых родителей собственным изобретением. 8-летний наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина собрал «из подручных материалов», по его заявлению, прыгающего робота. Мальчик аметил, что конструкция способна даже взобраться на пологую гору. И продемонстрировал его в действии удивленной звездной паре.