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Сын Пугачевой и Галкина удивил родителей собранным им прыгучим роботом
Максим Галкин поделился успехами 8-летнего наследника в освоении робототехники. Шоумен выложил несколько роликов, в которых Гарри демонстрирует свое изобретение. Мальчик признается, что собрал его из подручных материалов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Гарри Галкин порадовал знаменитых родителей собственным изобретением. 8-летний наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина собрал «из подручных материалов», по его заявлению, прыгающего робота. Мальчик аметил, что конструкция способна даже взобраться на пологую гору. И продемонстрировал его в действии удивленной звездной паре.
«Похоже на блоху, которую Левша подковал», — заметил Максим Галкин. Юморист похвалил наследника.
Максим Галкин регулярно делится роликами с участием подрастающих сына и дочери. Так, ранее, он выкладывал забавное видео, продемонстрировав озорную стрижку Гарри «ежиком» .
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram