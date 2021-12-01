Сын Наумова запретил поклонникам приходить на похороны его отца: «Такова просьба семьи»

О смерти народного артиста СССР стало известно 29 ноября — Владимир Наумов умер на 94-м году жизни. О причинах и месте кончины родственники публичной информации не дают и отказываются общаться с журналистами. Известно лишь о том, что церемония прощания с кинорежиссером пройдет 2 декабря в городе Москве на Новодевичьем кладбище. В то время как супруга Наумова 70-летняя народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и его дочь Наталья Наумова отказываются комментировать происходящее, на связь с журналистами вышел сын Владимира Наумовича от первого брака с Эльзой Леждей Алексей.

Мужчина взял слово от имени всей семьи и заявил, что близкие Владимира Наумова настоятельно просят поклонников не приходить на похороны их родственника и попрощаться с легендарным кинодеятелем самостоятельно. «Решили мы так: публичного прощания не будет, на похоронах будут только родные. Мы очень просим почтить память Владимира Наумовича без посещения похорон. Такова просьба семьи», — цитирует слова старшего сына режиссера портал «ТАСС».