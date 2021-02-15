Сын Наташи Королевой сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной
Фото: Instagram
День Святого Валентина — идеальный праздник для романтического признания. 18-летний сын Наташи Королевой решил воспользоваться случаем и сделал предложение руки и сердца своей девушке.
Чтобы впечатлить возлюбленную, Архип устроил ей романтическое свидание по всем канонам золотой молодежи: роскошный вид из «Москва-Сити», свечи, цветы, шампанское, воздушные шары и угощения в виде фруктов и конфет.
От такого вечера любая девушка пришла бы в восторг, а когда певец достал из коробочки бриллиантовое кольцо, его избранница едва могла сдержать эмоции от счастья.
Хоть кольцо и оказалось слегка маловато, Мелисса без промедления ответила «да».
Этот трогательный момент она разделила со своими подписчиками, опубликовав в Stories запись признания.
Отношения 18-летнего Архипа Глушко и 20-летней Мелиссы стремительно развиваются: парочка познакомилась летом 2020 года, тогда их впервые заметили на «Московском выпускном» в Парке Горького, где артист поздравлял выпускников.
Молодых людей объединил общий интерес — оба увлекаются танцами на пилоне и ходят на тренировки в одну и ту же студию.
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Фото: Instagram / @grek_grex, @melissafoxs,