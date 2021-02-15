Сын Наташи Королевой сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

День Святого Валентина — идеальный праздник для романтического признания. 18-летний сын Наташи Королевой решил воспользоваться случаем и сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Чтобы впечатлить возлюбленную, Архип устроил ей романтическое свидание по всем канонам золотой молодежи: роскошный вид из «Москва-Сити», свечи, цветы, шампанское, воздушные шары и угощения в виде фруктов и конфет.

От такого вечера любая девушка пришла бы в восторг, а когда певец достал из коробочки бриллиантовое кольцо, его избранница едва могла сдержать эмоции от счастья.

Хоть кольцо и оказалось слегка маловато, Мелисса без промедления ответила «да».