Сын Наташи Королевой перепел ее песню ко дню рождения Игоря Николаева

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип пошел по стопам родителей, и активно занялся своей карьерой. Парень решил продемонстрировать, что поёт не хуже звёздной мамы и ее бывшего супруга Игоря Николаева, вместе с которым она часто появлялась и на сцене, и перепел их песню «Дельфин и русалка». Сама певица заявила, что гордится сыном.

Работой Архипа Королева поделилась в своем Instagram.

«Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х. В день рождения автора нетленок целой плеяды артистов мой сын Архип @grek_grex дарит новое и неожиданное прочтение музыкальной сказки Дельфина и Русалки. Любви и здоровья тебе, Игорь @igor_nikolaev_music», – написала певица под публикацией.

С недавних пор Архип стал привлекать внимание публики. Так, он начал учиться танцевать на шесте по примеру отца, и даже нашел себе подругу по интересам, познакомившись с девушкой на занятиях.