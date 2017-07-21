Владимир Пресняков показал сценический дебют своего младшего сына

Сегодня маленький Артемий, сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова, впервые вышел на сцену. Это произошло во время репетиции выступления его папы на фестивале Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала». Коротким видеороликом без лишних слов поделился гордый отец в своем блоге.

«С ума сойти! Вот что значит генетика», «Музыкальный малыш», «В выборе будущей профессии сомнений нет», — восхитились подписчики.

Будущий музыкант родился в звездной семье в 2015 году, за пять лет до этого его мама и папа мальчика официально оформили отношения. Пара, которая провела вместе около десяти лет, мечтает еще об одном малыше, но пока полагается на судьбу в этом вопросе.