Сын Маргариты Тереховой сквозь слезы рассказал, как его больная мать познакомилась с внучкой
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Фото: Кадр фильма
У Маргариты Тереховой двое детей Анна и Александр. Сына актриса родила в позднем по советским меркам возрасте, в 39 лет. В студии ток-шоу Александр рассказал, что страдающая Альцгеймером мать давно никого не узнает. «Она много лет не разговаривает, поэтому трудно понять ее эмоции. Иногда кажется, что она пытается вспомнить знакомый образ. Но нет. Улучшений быть не может, может только плавно или резко становиться хуже», — поделился он.
Фото: Кадр программы
40-летний Александр Терехов признался: он жалеет, что поздно стал отцом. Когда у него и его супруги, экс-солистки группы «Виа ГРА», появилась на свет дочь Вера, Маргарита Терехова уже была не в себе и не могла оценить радость того, что у нее родилась долгожданная внучка.
«Она всегда говорила мне: "Саша, давай уже". Очень хотела еще внуков. Но я отвечал: "Мама, куда мне? У меня рефлексия, муки творчества... Но, когда мы ребеночка рядом с ней положили, она ее пощупала. Сейчас вижу, как много Вера взяла от бабушки: и внешность, и актерские данные», — рассказал сын актрисы.
Александр добавил, что и дни рождения у бабушки и внучки рядом: у Маргариты Тереховой 25 августа, у Веры — 24-го.
«Если бы мама могла видеть. Они бы...» — сквозь слезы закончил он.
От дочери Анны, которая тоже стала известной актрисой, у Маргариты Тереховой есть взрослый внук Михаил.
Напомним, что уже более 10 лет Маргарита Терехова находится под постоянным присмотром помощницы, так как сама не может за собой ухаживать. Ранее Анна Терехова собирала деньги на лечение матери.
Фото: кадры фильмов, Instagram, Starface, Russian Look, Igor Gnevashev/ Global Look press, кадры программы «Звезды сошлись»/ НТВ