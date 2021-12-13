Сын Маргариты Тереховой сквозь слезы рассказал, как его больная мать познакомилась с внучкой

40-летний Александр Терехов признался: он жалеет, что поздно стал отцом. Когда у него и его супруги, экс-солистки группы «Виа ГРА», появилась на свет дочь Вера, Маргарита Терехова уже была не в себе и не могла оценить радость того, что у нее родилась долгожданная внучка.

«Она всегда говорила мне: "Саша, давай уже". Очень хотела еще внуков. Но я отвечал: "Мама, куда мне? У меня рефлексия, муки творчества... Но, когда мы ребеночка рядом с ней положили, она ее пощупала. Сейчас вижу, как много Вера взяла от бабушки: и внешность, и актерские данные», — рассказал сын актрисы.

Александр добавил, что и дни рождения у бабушки и внучки рядом: у Маргариты Тереховой 25 августа, у Веры — 24-го.

«Если бы мама могла видеть. Они бы...» — сквозь слезы закончил он.