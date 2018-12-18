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«Я не стесняюсь»: дочь Маргариты Тереховой объявила сбор средств на лечение матери

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Маргарита Терехова

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Актриса Анна Терехова объяснила свое решение выступить публично с просьбой о финансовой помощи для ее матери, знаменитой советской актрисы Маргариты Борисовны Тереховой.

На днях в эфир Первого канала вышла передача «Эксклюзив», в которой сын и дочь 76-летней народной артистки России Маргариты Борисовны Тереховой, Александр и Анна, рассказали о состоянии здоровья матери. Для многих поклонников не секрет, что актриса давно страдает от тяжелого недуга — у нее развилась болезнь Альцгеймера. К сожалению, ее состояние за последние несколько лет ухудшилось. И сейчас ее дети решили попросить помощи у всех неравнодушных (напомним, похожим образом поступили в свое время и родные Жанны Фриске).

При этом у некоторых интернет-пользователей этот поступок вызвал не сочувствие, а неприязнь. «Сколько можно обирать бедных людей, пусть родные и заботятся...», «50 процентов населения страдают этой болезнью. Давайте собирать на всех людей. Почему только Тереховой? Другие люди тоже хотят доживать в своем разуме», «Да! И лечения от болезни Альцгеймера у нас в стране пока нет», — так звучала лишь часть гневных комментариев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Анна Терехова не смогла сохранить молчание и ответила на критику в своем Instagram: «Мы это сделали для того, чтобы сказать правду. Отвечать на злые, грязные комментарии здесь и в СМИ не считаем нужным, это было и будет, к сожалению.. не верьте. Бог всем судья. Поскольку развернулась бурная дискуссия, скажу только, что по многим обстоятельствам основная финансовая ответственность по уходу за Мамой лежит на мне. У меня есть только моя работа в Театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия Мамы, разовая поддержка фонда Артист. Здоровье мое, к сожалению, в последнее время серьезно пошатнулось. Я не стесняюсь, потому что Маргарита Терехова — великая актриса и достойна Любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам».

Не забыла актриса и упомянуть тех, кто все-таки откликнулся на ее просьбу: «Дорогие Друзья! Люди добрые! Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто откликнулся, сочувствовал, переживал, написал добрые слова и перечислил средства для поддержки нашей семьи в помощи нашей Маме. Мама живет благодаря Вашим молитвам, прекрасным словам восхищения и поддержки, Вашей памяти и сочувствию. Я убеждена, что все дети должны любить, уважать и помогать своим родителям, здоровым и больным. Спасибо, будьте счастливы и здоровы!».

Текст: Мария Мельникова

Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press, Instagram

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