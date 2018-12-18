«Я не стесняюсь»: дочь Маргариты Тереховой объявила сбор средств на лечение матери

На днях в эфир Первого канала вышла передача «Эксклюзив», в которой сын и дочь 76-летней народной артистки России Маргариты Борисовны Тереховой, Александр и Анна, рассказали о состоянии здоровья матери. Для многих поклонников не секрет, что актриса давно страдает от тяжелого недуга — у нее развилась болезнь Альцгеймера. К сожалению, ее состояние за последние несколько лет ухудшилось. И сейчас ее дети решили попросить помощи у всех неравнодушных (напомним, похожим образом поступили в свое время и родные Жанны Фриске).

При этом у некоторых интернет-пользователей этот поступок вызвал не сочувствие, а неприязнь. «Сколько можно обирать бедных людей, пусть родные и заботятся...», «50 процентов населения страдают этой болезнью. Давайте собирать на всех людей. Почему только Тереховой? Другие люди тоже хотят доживать в своем разуме», «Да! И лечения от болезни Альцгеймера у нас в стране пока нет», — так звучала лишь часть гневных комментариев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).