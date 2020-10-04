Анастасия Задорожная вышла замуж?

Подписчики тут же принялись отмечать «радостное событие»: «Настенька, поздравляю Вас! Пускай будет счастливым каждый день», «Поздравляю со свадьбой, взаимопонимания, доверия, пусть жизнь будет наполнена счастьем и любовью», «Пара скрепила свой союз вот так нетривиально! Это пост о любви, а не о тату, господа! Пожелаем счастья! », «Я рада, как за знакомого близкого человека! Счастья вам безграничного, мира, взаимопонимания и бесконечной любви», — оставляют комментарии поклонники актрисы.

Сама Анастасия пока никак не прокомментировала поздравления, только выложила совместное фото с женихом, на котором они мило целуются.