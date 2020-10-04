Анастасия Задорожная вышла замуж?
Фото: Instagram/ @stasya_ru
Анастасия Задорожная никогда не любила делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Вот и своего нового возлюбленного звезда сериала «Клуб» показывает нечасто. Поклонники гадали, когда же любимая актриса наконец-то станет невестой, но, теперь у них появился повод подозревать. что Анастасия уже связала себя узами брака.
На новых фото в Инстаграм Задорожная показала очень символичное фото: они с любимым сделали парные тату с росписями друг друга. Также публика обратила внимание на тонкое колечко на безымянном пальце актрисы. У поклонников не осталось сомнений: Анастасию нужно поздравлять с замужеством.
Подписчики тут же принялись отмечать «радостное событие»: «Настенька, поздравляю Вас! Пускай будет счастливым каждый день», «Поздравляю со свадьбой, взаимопонимания, доверия, пусть жизнь будет наполнена счастьем и любовью», «Пара скрепила свой союз вот так нетривиально! Это пост о любви, а не о тату, господа! Пожелаем счастья! », «Я рада, как за знакомого близкого человека! Счастья вам безграничного, мира, взаимопонимания и бесконечной любви», — оставляют комментарии поклонники актрисы.
Сама Анастасия пока никак не прокомментировала поздравления, только выложила совместное фото с женихом, на котором они мило целуются.
Анастасия Задорожная прославилась после главной роли в молодежном сериале «Клуб», в котором она сыграла обычную молодую девушку, мечтающую стать известной певицей. В настоящее время актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также выступает в театре.
Фото и видео: Instagram
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