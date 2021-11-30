Сын Кристины Орбакайте ходит на костылях — что с ним случилось

Судя по всему, видео очень напугало его поклонников и он поспешил объяснить, что с ним случилось. Оказалось, что молодой человек получил травму ноги.

«Спасибо, что волнуетесь, но все окей. Просто 22 часа бегал по площадке, когда организовывал мероприятие, и повредил колено. А лежать и ничего не делать не могу, поэтому гоняю на костылях», — рассказал он.

Стоит отметить, что недавно Дени выступил одним из организаторов необычного мероприятия — первого иммерсивного бала Temple of Hedonism, который прошел в мистическом особняке Леман в центре Москвы. Среди гостей отметились Анна Заворотнюк, Виктория Дайнеко и многие другие.