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Сын Кристины Орбакайте ходит на костылях — что с ним случилось

23-летний Дени Байсаров напугал поклонников видео с рабочей площадки, где он хромает и вынужден использовать костыли, чтобы ходить. Однако молодой человек поспешил успокоить поклонников и объяснил, что все не так уж страшно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дени Байсаров объясняет, что с ним произошло

Фото: @dennyartview

Дени Байсаров, сын Кристины Орбакайте, опубликовал в сторис видео с работы — молодой человек владеет event-агентством и занимается организацией мероприятий. Однако на площадке, где он готовит новый проект, он идет на костылях.

Судя по всему, видео очень напугало его поклонников и он поспешил объяснить, что с ним случилось. Оказалось, что молодой человек получил травму ноги.

«Спасибо, что волнуетесь, но все окей. Просто 22 часа бегал по площадке, когда организовывал мероприятие, и повредил колено. А лежать и ничего не делать не могу, поэтому гоняю на костылях», — рассказал он.

Стоит отметить, что недавно Дени выступил одним из организаторов необычного мероприятия — первого иммерсивного бала Temple of Hedonism, который прошел в мистическом особняке Леман в центре Москвы. Среди гостей отметились Анна Заворотнюк, Виктория Дайнеко и многие другие.

Ранее мы писали о травме старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова, который принимает участие в шоу «Ледниковый период» и порезал палец об лезвие конька своей партнерши.

Фото: Instagram

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