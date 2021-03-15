Сын Кейт Миддлтон оказался копией мамы — герцогиня показала детское фото
Фото: Global Look Press
Кейт Миддлтон показала свое детское фото, на котором ей всего три года, и удивила поклонников тем, как сильно на нее похожи ее дети.
На фотографии маленькая Кейт в платье идет за руку со своей мамой Кэрол. Оказалось, что старшая дочь очень похожа на свою мать. Кроме того, младший сын Кейт и принца Уильяма, Луи, тоже оказался копией мамы и унаследовал ее тонкие черты.
А вот другие дети пары, старший сын Джордж и дочь Шарлотта, напротив, выглядят в точности как представители королевской семьи, а девочка и вовсе почти копия своей бабушки, королевы Елизаветы II.
К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям в скором времени планируют пополнение — герцогиня Кембриджская хочет еще детей.
Ранее Кейт признавалась, что мечтает о дочери — сама она росла с сестрой Пиппой и очень хотела бы, чтобы и у принцессы Шарлотты тоже был такой опыт. В свою очередь, Пиппа тоже скоро станет мамой.
Мы также писали о том, что Кэрол, мать Кейт Миддлтон, рассказала о воспитании своих внуков и взаимоотношениях с королевской семьей.
Фото: Global Look Press
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