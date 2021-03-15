Сын Кейт Миддлтон оказался копией мамы — герцогиня показала детское фото

А вот другие дети пары, старший сын Джордж и дочь Шарлотта, напротив, выглядят в точности как представители королевской семьи, а девочка и вовсе почти копия своей бабушки, королевы Елизаветы II.

К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям в скором времени планируют пополнение — герцогиня Кембриджская хочет еще детей.

Ранее Кейт признавалась, что мечтает о дочери — сама она росла с сестрой Пиппой и очень хотела бы, чтобы и у принцессы Шарлотты тоже был такой опыт. В свою очередь, Пиппа тоже скоро станет мамой.

Мы также писали о том, что Кэрол, мать Кейт Миддлтон, рассказала о воспитании своих внуков и взаимоотношениях с королевской семьей.