Мама Кейт Миддлтон рассказала о своем бизнесе и о том, как воспитывает своих внуков

Мама Кейт Миддлтон, Кэрол, появилась на обложке британского издания для домохозяек Good Housekeeping и рассказала об отношениях со своими внуками, а также о беременности своей младшей дочери Пиппы, сестры Кейт, которая готовится во второй раз стать мамой.

«Я надеюсь, что смогу чаще видеть членов своей семьи, чем в прошлом году. Включая, конечно, моего пятого внука», — говорит Кэрол.

Она рассказывает, что проводит со своими внуками, детьми Кейт и сыном Пиппы Артуром, очень много времени и наслаждается этим:

«Я хочу бегать с ними по холмам, лазать по деревьям и ползти через туннель на детской площадке. Пока я могу, я буду этим заниматься. Я готовлю с ними, дурачусь, танцую, мы катаемся на велосипедах», — делится она.

Кроме заботы о внуках, мама герцогини Кембриджской успевает заниматься собственным бизнесом:

«В настоящее время мы работаем над самой первой серией посуды под собственной торговой маркой Party Pieces для детских праздников, и это настоящий увлеченный проект. Я до сих пор работаю и люблю ходить на наш склад, смотреть, как собираются заказы», — говорит Кэрол.

Некоторые западные СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что Кэрол просила не слишком рекламировать интервью — Букингемский дворец не любит делать сенсации из новостей и частной жизни, а она очень уважает Кейт и ее мужа, принца Уильяма. Тем более что сейчас, при болезни принца Филиппа, шумиха вокруг членов королевской семьи будет неуместной — супругу Елизаветы II ранее сделали операцию на сердце.