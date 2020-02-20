Светлана Зейналова показала подписчикам, как они с сестрой выглядели, когда были маленькими. «Мы совсем не изменились», — заметила звезда Первого канала. «Она любит кислое, я сладкое. Она черное, я белое. Она серьезная, я не очень. Она спит по утрам, а я скачу. Она скачет по вечерам, а я сплю. Поэтому мы редко видимся. Но я все помню!Она запирала меня в шкафу и забывала на улице. Она из-за меня дралась с соседними девчонками и строила мальчиков, которые меня обижали. Мы с ней дрались до горьких слез и мирились до полного изнеможения. Она мне всегда помогала и, думаю, будет помогать до последнего вздоха. Она была пионеркой, комсомолкой, отличницей, заводилой, первой девчонкой, за контрой ухаживали все мальчики и даже суворовцы (нам казалось, что это фантастически круто).Она первая съездила заграницу, в Америку, и привезла мне ботинки из полиуретана на огромной платформе, которые я носила лет 15 не меньше! Она старшая, а значит умнее, красивее и ее надо слушать.Сегодня у моей сестры день рождения! Счастья тебе, королева! Круче тебя никого нет! Тяжело быть самой крутой, но ты отлично справляешься! Я тебя люблю! Как и каждый человек в твоем окружении! И желаю тебе таких же светлых дней, какие были у нас в детстве!», — поздравила Светлана Зейналова. «Обе красотки, поздравляем», «Такое трогательное поздравление! С днем рождения, Ирада! Счастья и везения во всем!», «Всех, всех благ Ираде! Мы тоже ее любим, так же, как и вас, Света! Спасибо вашим родителям!», — поздравили именинницу подписчики Светланы. Фото и видео: Instagram, StarfaceПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!