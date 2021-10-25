Сын Галкина и Пугачевой объяснил, почему родители запрещают ему есть хлеб
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Фото: @maxgalkin
Максим Галкин и Алла Пугачева провели уютный домашний вечер воскресенья в компании своих детей перед телевизором, а заодно обсудили насущный вопрос — почему детям не стоит есть хлеб.
Мальчик заявил, что есть хлеб, в том числе и перед сном, это не так уж страшно — потому что хлеб полезный. При этом дрожжи мальчику нельзя, поэтому он ест бездрожжевой.
Гарри отметил, что Пугачева помогает ему избавиться от пристрастия к любимому продукту
«Мне мама присылает: "Как отказаться от хлеба?". Но я и так ем полезный хлеб, бездрожжевой. Мне теперь полностью от него отказаться? Мне нельзя есть дрожжи. Это ужас. Это ужаснее "Звездных войн" и "Гарри Поттера"».
«На ночь?», — уточнила у сына Алла Пугачева.
«Мама, он же полезный!», — возразил на это Гарри.
Ранее Максим Галкин сам очень удивил своих поклонников, опубликовав фото, на котором он небритый и выглядит очень уставшим. Как предположили подписчики актера, такое состояние связано с осенней погодой.
Фото: Instagram