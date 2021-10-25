Сын Галкина и Пугачевой объяснил, почему родители запрещают ему есть хлеб

Максим Галкин и Алла Пугачева провели уютный домашний вечер воскресенья в компании своих детей перед телевизором, а заодно обсудили насущный вопрос — почему детям не стоит есть хлеб.

Мальчик заявил, что есть хлеб, в том числе и перед сном, это не так уж страшно — потому что хлеб полезный. При этом дрожжи мальчику нельзя, поэтому он ест бездрожжевой.

Гарри отметил, что Пугачева помогает ему избавиться от пристрастия к любимому продукту

«Мне мама присылает: "Как отказаться от хлеба?". Но я и так ем полезный хлеб, бездрожжевой. Мне теперь полностью от него отказаться? Мне нельзя есть дрожжи. Это ужас. Это ужаснее "Звездных войн" и "Гарри Поттера"».