Сын Федора Бондарчука сломал нос красавице-жене: как это было
Сегодня светские сплетники, каждый на свой лад, обсуждают травму, которую Сергей Бондарчук нанес своей жене. В правдивости этой информации сомнений нет: красавица сама опубликовала фотодоказательства. «Я грузинка. Мне положена горбинка. Иииха», — прокомментировала Тата, девичья фамилия которой — Мамиашвили.
На том же снимке она объяснила, как все произошло. «Супруг нанес удар любимой, когда та мирно спала», — смакуют СМИ. Вот только сам он тоже спал. «Муж-лунатик», — так ласково называет Сергея его жертва.
Тата и Сергей в браке уже пять лет, у них две очаровательные дочки — Вера и Маргарита. Первый крупный юбилей своей свадьбы пара отметила с размахом — в фешенебельном ресторане их поздравляли родные, друзья, коллеги.
Фото: instagram.com, starface.ru