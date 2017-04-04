Тата Бондарчук с юмором отнеслась к своей травме

Сегодня светские сплетники, каждый на свой лад, обсуждают травму, которую Сергей Бондарчук нанес своей жене. В правдивости этой информации сомнений нет: красавица сама опубликовала фотодоказательства. «Я грузинка. Мне положена горбинка. Иииха», — прокомментировала Тата, девичья фамилия которой — Мамиашвили.

На том же снимке она объяснила, как все произошло. «Супруг нанес удар любимой, когда та мирно спала», — смакуют СМИ. Вот только сам он тоже спал. «Муж-лунатик», — так ласково называет Сергея его жертва.

Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) Апр 4 2017 в 10:45 PDT