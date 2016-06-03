Пять лет назад сын Светланы и Федора Бондарчук Сергей женился на дочери президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Тате. Спустя полгода у пары родилась дочь Маргарита, а через два на свет появилась еще одна наследница Вера.
Накануне, 17 мая, счастливые супруги отметили годовщину свадьбы. Тата поспешила поздравить любимого мужа с помощью своего блога, опубликовав трогательно фото и подписав: «5 лет как 1 день… Полетели дальше, мой @seregabondar».
«Поздравляю вас!!! И у меня сегодня с мужем годовщина свадьбы)», «Всего вам самого доброго и светлого», «Счастливого полёта!», «Это точно 5 лет как один день,подписалась на вас в день вашей волшебной свадьбы!!Желаю вам большой и чистой любви!!!», - присоединились к словам Таты подписчики.
Деревянную свадьбу звездная чета отпраздновала в кругу родных и близких. Однако Федора Бондарчука в этот вечер рядом с сыном не было. Зато была его мама Светлана, которая рассказала о празднике Сергея и Таты в своем Instagram: «Деревянная свадьба @tatamamik +@seregabondar».
К слову, в одном из своих интервью Тата призналась, что залог их счастливого брака в том, что они с возлюбленным не просто супруги, но и друзья: «Наверно, самое важное, что мы с Сережей не только муж и жена, но и самые близкие друзья. Внешне он кажется брутальным, но на самом деле он очень веселый и трогательный человек. Сережа - замечательный, и как отец, и как муж. Все, что он делает в своей жизни, он делает для нас - я это знаю, и очень ценю.».
Фото: instagram.com