Пять лет назад сын Светланы и Федора Бондарчук Сергей женился на дочери президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Тате. Спустя полгода у пары родилась дочь Маргарита, а через два на свет появилась еще одна наследница Вера.

Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) Июн 3 2016 в 1:38 PDT

Накануне, 17 мая, счастливые супруги отметили годовщину свадьбы. Тата поспешила поздравить любимого мужа с помощью своего блога, опубликовав трогательно фото и подписав: «5 лет как 1 день… Полетели дальше, мой @seregabondar».

Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) Май 17 2017 в 9:37 PDT

«Поздравляю вас!!! И у меня сегодня с мужем годовщина свадьбы)», «Всего вам самого доброго и светлого», «Счастливого полёта!», «Это точно 5 лет как один день,подписалась на вас в день вашей волшебной свадьбы!!Желаю вам большой и чистой любви!!!», - присоединились к словам Таты подписчики.

Деревянную свадьбу звездная чета отпраздновала в кругу родных и близких. Однако Федора Бондарчука в этот вечер рядом с сыном не было. Зато была его мама Светлана, которая рассказала о празднике Сергея и Таты в своем Instagram: «Деревянная свадьба @tatamamik +@seregabondar».

Публикация от VR (@a030aa) Май 17 2017 в 2:29 PDT

К слову, в одном из своих интервью Тата призналась, что залог их счастливого брака в том, что они с возлюбленным не просто супруги, но и друзья: «Наверно, самое важное, что мы с Сережей не только муж и жена, но и самые близкие друзья. Внешне он кажется брутальным, но на самом деле он очень веселый и трогательный человек. Сережа - замечательный, и как отец, и как муж. Все, что он делает в своей жизни, он делает для нас - я это знаю, и очень ценю.».

Фото: instagram.com