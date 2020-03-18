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Сын Евгения Миронова от суррогатной матери принял участие в конкурсе по брейк-дансу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews

Похоже, сын 53-летнего известного актера Евгения Миронова, предпочитающего скрывать свою личную жизнь от окружающих, растет очень талантливым и творческим мальчиком.

Петя Миронов уже давно занимается брейк-дансом с личным тренером, сообщает «СтарХит». Издание опубликовало видео, в котором мальчик во время breakdance battle в студии Best на Рязанском проспекте продемонстрировал свои навыки и таланты. Стоит отметить, что выглядел танец очень эффектно.

«Евгений Миронов инкогнито пожаловал с сыном, тренером и бабушкой. Если это не няня, конечно Актер все время прятал лицо под бейсболкой. Выступление сына с нескрываемой гордостью снимал на видео, а после очень трогательно беседовал с мальчиком. Но, вероятно, решили дальше не участвовать и уехали. Показалось, что это было просто для тренировки и подготовки к более серьезным соревнованиям, где придется выступать на публике», — рассказали очевидцы.

Напомним, подозрения в том, что у Евгения Миронова есть сын, впервые появились у прессы, когда его стали замечать в компании мальчика 2-3 лет. Знакомые сообщили, что ребенка, который родился при помощи суррогатной матери, назвали Петром в честь дедушки. Сам Евгений эту информацию никак не комментирует. Штампа в паспорте у Евгения Миронова до сих пор нет. В одном из интервью мама актера говорила, что ее сын не уверен, что сможет создать счастливую семью из-за нехватки свободного времени.

Фото: globallookpress, eastnews

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