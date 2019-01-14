52-летний Евгений Миронов тайно стал отцом?

52-летний актер Евгений Миронов — один из самых желанных холостяков российского театра и кино. Обременять себя штампом в паспорте мужчина не спешит: не так давно его мама рассказывала, что сын не уверен, что сможжет создать счастливую семью из-за нехватки свободного времени. Однако ребенок у мужчины есть, сообщают российские СМИ.

Очевидцы утверждают: они не раз видели Евгения в компании маленького мальчика. Согласно их информации, сыну актера 2-3 года, он родился при помощи суррогатной матери. В честь дедушки ребенка назвали Петр.

«Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу», — цитирует одного из знакомых артиста «Экспресс-газета».

Комментариев от официальных представителей актера пока не поступало.