Сын Децла пожаловался на «психопата», преследующего его и маму
Фото: @mercury_anthony_ioann / Instagram
В Stories Антоний опубликовал скрины переписки с мужчиной, а также его комментарии к записям. Мальчик призвал знакомых этого человека провести с ним «воспитательную беседу». Мужчина предлагает людям 2 тысячи рублей за фотографию с матерью Антония. Также он «написывает и названивает» друзьям, а еще «рассказывает всякие небылицы и создает по 10-15 аккаунтов в сутки». Самое страшное, что этот человек, по имени Виктор, угрожает его знакомым расправой. Писал мальчику и сам «психопат». Он утверждает, что хочет «стать отчимом» мальчика.
Фото: @mercury_anthony_ioann / Instagram
Напомним, что 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске ушел из жизни известный рэп-исполнитель Децл, ему было 35 лет. Тот факт, что имя музыканта не было вписано в свидетельство о рождении сына Антония, вынудил его супругу Юлию Киселеву доказывать свое право на наследство и государственные выплаты по потере кормильца.
В среду, 22 июля, Басманный суд города Москвы вынес вердикт: «Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого».
Фото: @mercury_anthony_ioann, @somamamori / Instagram
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