Сын Децла пожаловался на «психопата», преследующего его и маму

В Stories Антоний опубликовал скрины переписки с мужчиной, а также его комментарии к записям. Мальчик призвал знакомых этого человека провести с ним «воспитательную беседу». Мужчина предлагает людям 2 тысячи рублей за фотографию с матерью Антония. Также он «написывает и названивает» друзьям, а еще «рассказывает всякие небылицы и создает по 10-15 аккаунтов в сутки». Самое страшное, что этот человек, по имени Виктор, угрожает его знакомым расправой. Писал мальчику и сам «психопат». Он утверждает, что хочет «стать отчимом» мальчика.