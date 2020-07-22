Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Фото: Instagram
3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске ушел из жизни известный рэп-исполнитель Децл, ему было 35 лет. Тот факт, что имя музыканта не было вписано в свидетельство о рождении сына Антония, вынудил его супругу Юлию Киселеву доказывать свое право на наследство и государственные выплаты по потере кормильца.
В среду, 22 июля, Басманный суд города Москвы вынес вердикт: «Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого».
Теперь Пенсионный фонд, который отказывался выплачивать семье социальную пенсию по потере кормильца, будет вынужден удовлетворить требования экс-жены музыканта, передает «СтарХит». По неподтвержденной информации, помимо материальных благ мальчик унаследует права на имя Децла, музыку и клипы.
По странному стечению обстоятельств сегодня, 22 июля, Кириллу Толмацкому могло бы исполниться 37 лет.
Фото и видео: Instagram/@somamamori/@mercury_anthony_ioann/открытые источники
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!