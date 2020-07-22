Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Теперь Пенсионный фонд, который отказывался выплачивать семье социальную пенсию по потере кормильца, будет вынужден удовлетворить требования экс-жены музыканта, передает «СтарХит». По неподтвержденной информации, помимо материальных благ мальчик унаследует права на имя Децла, музыку и клипы.

По странному стечению обстоятельств сегодня, 22 июля, Кириллу Толмацкому могло бы исполниться 37 лет.