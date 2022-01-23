Сын Алибасова планирует жениться на экс-мачехе Шукшиной и забрать ее из дома престарелых

Недавно Алибасов-младший приобрел квартиру в Калининграде, чтобы его отец и актриса проживали там вместе. Пока в апартаментах у моря идет ремонт, Федосеева-Шукшина часто проводила время в компании экс-супруга в его доме в Подмосковье.

«Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости. Значит, мне надо срочно реанимировать сделку в Калининграде по покупке недвижимости для папы и Лиды, потому что отец не хочет жить в доме в Подмосковье, ему нужна недвижимость на море. Бабушку надо спасать!» — рассказал Бари Алибасов-младший в интервью StarHit.

Но дочь советской артистки решила по-другому — Ольга отправила пожилую мать в пансионат для престарелых. Якобы звезде нужен определенный уход и внимание.

Но наследник Бари Алибасова готов даже жениться на экс-мачехе и забрать ее оттуда, чтобы обеспечить женщине достойную старость. «А давайте я женюсь на Шукшиной-старшей, чтобы быть ее официальным опекуном! Да! В этом случае защищу ее от произвола в семье».

На данный момент Ольга Шукшина является официальным опекуном своей матери и вправе делать все, что посчитает нужным.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году. Для артистки этот брак стал пятым. Супруги со скандалом разошлись в 2020 году, но в итоге смогли наладить общение и остаться друзьями.