Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной оправдалась за отправку матери в дом престарелых

Ольга Васильевна отметила, что не видит ничего зазорного в том, что мама будет под наблюдением врачей, она отказывается называть пансионат домом престарелых. Дочь актрисы также отметила, что мама чувствует себя хорошо и именно она будет решать, сколько пробыть в пансионате. Ольга Шукшина не советовалась со своими сестрами — известной актрисой Марией Шукшиной и Анастасией, она сама приняла решение отправить маму в пансионат.

«Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного… Пару-тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ею напрямую займутся врачи-реабилитологи. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают. Причины называть я не считаю нужным, это наше семейное», — поделилась с изданием младшая Шукшина.