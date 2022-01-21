Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной оправдалась за отправку матери в дом престарелых
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
По словам младшей дочери актрисы, ее маме необходимо постоянное наблюдение врачей. «У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем», — рассказала Ольга Шукшина «Собеседнику».
Ольга Васильевна отметила, что не видит ничего зазорного в том, что мама будет под наблюдением врачей, она отказывается называть пансионат домом престарелых. Дочь актрисы также отметила, что мама чувствует себя хорошо и именно она будет решать, сколько пробыть в пансионате. Ольга Шукшина не советовалась со своими сестрами — известной актрисой Марией Шукшиной и Анастасией, она сама приняла решение отправить маму в пансионат.
«Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного… Пару-тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ею напрямую займутся врачи-реабилитологи. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают. Причины называть я не считаю нужным, это наше семейное», — поделилась с изданием младшая Шукшина.
Фото: GlobalLookPress