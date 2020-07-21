Сыгравший Борю Левина в «Интернах» актер работает официантом в русском ресторане в Лондоне
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Дмитрий Шаракоис переехал в Великобританию в прошлом году. Первое время актер работал на стройке, а потом устроился официантом в популярный руссий ресторан ZIMA в Лондоне, сообщают СМИ.
Фото: Instagram Дмитрия Шаракоиса
Звезда «Интернов» совершенно не стесняется своей новой работы и активно ведет социальные сети, в которых рассказывает о своей жизни в британской столице и о способах переезда в Европу. Впрочем, забрасывать актерскую карьеру Дмитрий Шаракоис пока не собирается: время от времени он возвращается в Москву, чтобы принять участие в очередных пробах на новые роли или сыграть в спектаклях.
Напомним, что Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС, затем играл в Театре на Малой Бронной и в театре Маяковского. Всероссийскую известность ему принесла роль скромного ботаника Бори Левина в сериале «Интерны». По сюжету, его герой постоянно страдает от насмешек других интернов и строит романтические отношения с медсестрой Любой, роль которой исполнила Светлана Пермякова. Шаракоис играл в сериале до третьего сезона, а после решил покинуть проект, потому что боялся стать заложником одного амплуа. В 2014 году он появился на экране в роли легендарного Шурика в ремейке фильма «Кавказская пленница», получившем разгромные отзывы от критиков и зрителей. Он продолжил играть в театре, сниматься в сериалах, однако успеха «Интернов» ему пока повторить не удалось.
Узнать подробнее о том, как сложилась судьба других актеров сериала «Интерны», можно здесь.
Фото: Instagram, globallookpress, kinopoisk
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