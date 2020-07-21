Сыгравший Борю Левина в «Интернах» актер работает официантом в русском ресторане в Лондоне

Напомним, что Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС, затем играл в Театре на Малой Бронной и в театре Маяковского. Всероссийскую известность ему принесла роль скромного ботаника Бори Левина в сериале «Интерны». По сюжету, его герой постоянно страдает от насмешек других интернов и строит романтические отношения с медсестрой Любой, роль которой исполнила Светлана Пермякова. Шаракоис играл в сериале до третьего сезона, а после решил покинуть проект, потому что боялся стать заложником одного амплуа. В 2014 году он появился на экране в роли легендарного Шурика в ремейке фильма «Кавказская пленница», получившем разгромные отзывы от критиков и зрителей. Он продолжил играть в театре, сниматься в сериалах, однако успеха «Интернов» ему пока повторить не удалось.

Узнать подробнее о том, как сложилась судьба других актеров сериала «Интерны», можно здесь.