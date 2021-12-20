Сябитова объяснила, почему Лепс после развода может навсегда остаться холостяком

Она также с профессиональной точки зрения оценила потенциал Лепса, как завидного жениха. Сябитова отметила, что такие мужчины, как он всегда пользуются успехом у противоположного пола. «В силу традиции сватовства самый козырный жених на моём брачном рынке — мужчина, который выглядит состоятельным, плюс бойцовские качества, возраст здесь относительно мужчины не играет никакой роли. Григорий всегда остаётся козырным женихом, человек успешный», — поделилась мыслями с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее мы сообщали о том, что 20 декабря в одном из столичных судов прошел официальный бракоразводный процесс Григория и Анны Лепс — они прожили в браке 20 лет.