Сябитова объяснила, почему Лепс после развода может навсегда остаться холостяком
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Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Не успело пройти и суток с того момента, как Григорий Лепс и Анна Шаплыкина официально развелись, как Роза Сябитова предлагает музыканту задуматься о третьей женитьбе. Свою позицию артистка объясняет просто — если этого не случится в течение полутора лет, Лепс навсегда может остаться холостяком. «Если мужчина за это время не женится и не найдётся женщина, которая его сагитирует на семейные отношения, то, как правило, спустя полтора года мужчина успокаивается, и свободная жизнь ему нравится больше, чем жизнь женатого человека», — рассуждает ведущая телепередачи «Давай Поженимся!».
Она также с профессиональной точки зрения оценила потенциал Лепса, как завидного жениха. Сябитова отметила, что такие мужчины, как он всегда пользуются успехом у противоположного пола. «В силу традиции сватовства самый козырный жених на моём брачном рынке — мужчина, который выглядит состоятельным, плюс бойцовские качества, возраст здесь относительно мужчины не играет никакой роли. Григорий всегда остаётся козырным женихом, человек успешный», — поделилась мыслями с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее мы сообщали о том, что 20 декабря в одном из столичных судов прошел официальный бракоразводный процесс Григория и Анны Лепс — они прожили в браке 20 лет.
Фото: Instagram, Global Look press